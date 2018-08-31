التعرف على أعراض حمى البحر المتوسط
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التعرف على أعراض "حمى البحر المتوسط"

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العرب اليوم - التعرف على أعراض "حمى البحر المتوسط"

حمى البحر المتوسط"
نهير عبد النبى - العرب اليوم

حمى البحر المتوسط من الاضطرابات الوراثية التى يتعرض لها الأطفال، وقد تسبب مشاكل صحية عديدة إذا لم يتم علاجه سريعا، وعن أعراض المرض وطبيعته قال الدكتور أحمد سيد أخصائى الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، أن حمى البحر المتوسط مرض وراثى منتشر فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولذلك سمى بهذا الاسم،  وهو أحد أسباب ألم البطن الشديدة ومن أعراضه:

1:ألم شديد فى البطن.

2:ارتفاع درجة الحرارة.

3:ألم فى الصدر.

4:ألم وتورم فى المفاصل.

5:طفح جلدى.

وأضاف:التاريخ العائلى مهم جدا فى تشخيص المرض، فقد يعتقد الكثيرون أن سبب هذه الاعراض هى الإصابة بالزائدة الدودية، فإذا تكرر ألم البطن أكثر من 4 مرات دون سبب واضح مع وجود الأعراض السابقة لا بد من إجراء تحليل S.Amyloid A، ثم عمل تحليل PCR ، وذلك لمعرفة هل الشخص مصاب بالمرض أم لا، وفى حالة الاصابة بالمرض لا بد من المتابعه مع طبيب مختص.

وتابع:لا يوجد علاج مؤكد للتخلص من المرض ولكن هناك بعض الادوية التى توصف لتخفيف الاعراض التى تتشابه مع مرض الزائدة ، كما انه يمنع مضاعفات المرض.

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التعرف على أعراض حمى البحر المتوسط التعرف على أعراض حمى البحر المتوسط



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التعرف على أعراض حمى البحر المتوسط التعرف على أعراض حمى البحر المتوسط



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