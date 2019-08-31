فتاة مصرية تعلن تجميد بويضاتها لحين ظهور الزوج المناسب

أثارت الفتاة المصرية، ريم مهنا، اندهاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها لمقطع فيديو أكدت فيه أنها خضعت لعملية تجميد بويضاتها إلى غاية ظهور زوج مناسب تشاركه حياتها.