منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع في سوريا جراء انتشار الكوليرا ووفاة 33 شخصا
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منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع في سوريا جراء انتشار الكوليرا ووفاة 33 شخصا

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العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع في سوريا جراء انتشار الكوليرا ووفاة 33 شخصا

منظمة الصحة العالمية
لندن - العرب اليوم

 أفادت منظمة الصحة العالمية بتفشي الكوليرا في 10محافظات سورية وانتشارها في جميع أنحاء البلاد، محذرة من خطورة الوضع، وسط تسجيل 33 حالة وفاة و426 إصابة.

وقال فيليب باربوسا رئيس فريق منظمة الصحة العالمية المعني بالكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي، إن تفشي الكوليرا في سوريا منتشر في 10 محافظات وينتشر في جميع أنحاء البلاد، والوضع ينذر بالخطر، وتأكدت أكثر من 426 حالة، وتوفي 33 شخصا.

وأضاف في بيان: "أبلغت وزارة الصحة السورية، عن تفشي وباء الكوليرا في 10 محافظات حتى تاريخ 28 سبتمبر، مما أسفر عن 33 حالة وفاة و426 حالة مؤكدة.. الوضع في المحافظات المتضررة يتطور بوتيرة مقلقة وينتشر إلى مناطق أخرى جديدة". 

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الصحة السورية إلى أنه في معظم الحالات المكتشفة بالكوليرا والتي أدت إلى وفاة بعض المرضى أتت نتيجة أنه تقدموا إلى المؤسسات الطبية بعد فوات الأوان أو أنهم يعانون من أمراض مزمنة.

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منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع في سوريا جراء انتشار الكوليرا ووفاة 33 شخصا منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الوضع في سوريا جراء انتشار الكوليرا ووفاة 33 شخصا



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