حقق علماء إنجازا هاما في تطوير عقار يعالج الملاريا ويمنع انتشار المرض المميت، حيث وجدوا أن تثبيط البروتين PfCLK3 يحجب عدة مراحل لدورة حياة معقدة للطفيلي المسؤول عن المرض القاتل.

وأظهرت الاختبارات أن العلاج يكمن في منع الطفيلي داخل الفئران من التطور إلى "مرحلة ناضجة"، تصيب البشر من خلال لدغات البعوض.