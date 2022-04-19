اكتشاف نحو نصف مليون إصابة بكورونا في الصين منذ بداية مارس

أعلنت السلطات الصينية عن رصد أكثر من 497 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي للبلاد منذ بداية شهر مارس وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بلجنة الدولة للنظافة والصحة في الصين، وو ليانغ يو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: "من 1 مارس إلى 18 أبريل، تم اكتشاف 497214 حالة إصابة محلية في أراضي 31 وحدة إدارية إقليمية على مستوى المقاطعة لجمهورية الصين الشعبية وفيلق شينغ يانغ للإنتاج والبناء. وهي موزعة في جميع المقاطعات باستثناء منطقة التبت ذاتية الحكم".