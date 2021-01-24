الكويت تسجل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 161285 حالة فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 952 حالة وأوضحت وزارة الصحة الكويتية في بيان صحفي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6080 حالة وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 507 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154253 حالة.