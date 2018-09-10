اليونان تحذر المواطنين من فيروس غرب النيل

أعلنت أمانة الصحة العامة باليونان، عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لأي أحداث وبائية استثنائية، ومن أبرز تلك الوبائيات فيروس غرب النيل.

ونوهت الى أن الفيروس ينتقل للإنسان عن طريق لدغة البعوض المصابة بالعدوى من الطيور المهاجرة المصابة، ولا ينتقل الفيروس من شخص لآخر، ويعد من الوبائيات المعقدة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ عالميا.