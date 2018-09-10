اليونان تحذر المواطنين من فيروس غرب النيل

أعلنت أمانة الصحة العامة باليونان، عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لأي أحداث وبائية استثنائية، ومن أبرز تلك الوبائيات فيروس غرب النيل.
ونوهت الى أن الفيروس ينتقل للإنسان عن طريق لدغة البعوض المصابة بالعدوى من الطيور المهاجرة المصابة، ولا ينتقل الفيروس من شخص لآخر، ويعد من الوبائيات المعقدة، وبالتالي لا يمكن التنبؤ عالميا.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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