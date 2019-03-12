أميركا تضع مئات المهاجرين في حجر صحي بسبب انتشار الأمراض

تسبب انتشار لمرض التهاب الغدة النكفية في أوائل يناير في مركز للمهاجرين في وضع مئات من المحتجزين في حجر صحي، بالولايات المتحدة الأميركية.

ووصلت أعداد المحتجزين في مراكز المهاجرين وفي ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مستويات قياسية من الارتفاع مما أثار مخاوف المدافعين عن حقوق المهاجرين بشأن انتشار الأمراض وما يترتب عليها من حجر صحي يحد من وصولهم للخدمات القانونية.

وتظهر بيانات إدارة الهجرة والجمارك وجود أكثر من 50 ألف مهاجر محتجزين في الولايات المتحدة حتى السادس من مارس.