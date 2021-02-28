الإمارات تسجل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة أنه تم تسجيل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 391,524 حالة.كما أعلنت الوزارة عن وفاة 8 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1221 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 1517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 381,225 حالة.