العلاج بالهرمونات البديلة يضاعف خطر الإصابة بسرطان الثدي

حذر عدد من العلماء من أن العلاج بالهرمونات البديلة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بمقدار الثلث.

ووجدت الدراسة العلمية التي أجرتها جامعة أكسفورد أن جميع أشكال العلاج تقريبا مرتبطة بالمخاطر المتزايدة للإصابة بالسرطان، وكشفت لأول مرة أن المخاطر تظل مرتفعة لأكثر من 10 سنوات بعد الاستخدام.