من المقرر أن توفر منظمة الصحة العالمية تدريبا مدفوع الأجر للأطباء، وذلك لأول مرة، بهدف تعزيز فرص الأطباء الذين يتقدمون من الدول النامية، وذلك حسبما علمت بي بي سي.
وتقبل منظمة الصحة، وهي واحدة من أكبر الوكالات التابعة للأمم المتحدة، نحو 1200 متدرب سنويا، من أجل دعم عملها في تحسين الصحة العامة، ومكافحة الأمراض حول العالم.
لكن لا يوجد من بين من يختارون سوى أقل من واحد من بين كل أربعة، من الدول ذات الدخول المنخفضة.
وعلى مدار الخمسين عاما الماضية، ظلت منظمة الصحة العالمية تنتظر متدربيها، للانتقال إلى مقارها في جنيف أو إلى واحد من مكاتبها الإقليمية الستة، وظلت تتعامل معهم بطريقة لا يحصلون فيها على أجر ولا مصاريف للسفر، لفترة ستة أشهر، ويكلف هذا كل واحد منهم نحو 6540 دولارا.
لكن الوكالة التابعة للأمم المتحدة وافقت، بعد حملة قادها متدرب سابق، على دعم مالي كامل لعامليها الشباب، وذلك بحلول عام 2020 كحد أقصى.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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