روسيا تسجل 17741 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت روسيا تسجيل 17741 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 29 أكتوبر الماضي ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 3 ملايين و 774 ألفا و 672 إصابة . وكشفت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 594 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل الإجمالي إلى 71076 حالة بينما تماثل 27922 مريضا للشفاء ليبلغ مجموع المتعافين 3 ملايين و 202 ألف و 483 شخصا.

في غضون ذلك أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن إلغاء عدد من القيود التي كانت مفروضة ابتداء من اليوم . وسجلت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم شاملة في مختلف أقاليم البلاد ضد كورونا.