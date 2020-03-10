وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب
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وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب.

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العرب اليوم - وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب.

فيروس كورونا
غزه - العرب اليوم

وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد  ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب.

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وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 60 بعد تشخيص حالة جديدة من تل أبيب



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