وزارة الصحة العمانية تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، منها 334 لعمانيين و355 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 18887 حالة إصابة، و84 حالة وفاة ،وتماثل4329 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 2658 فيما بلغ إجمالي الحالات داخل العناية المركزة 85 حالة .