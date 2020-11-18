السعودية تسجل أقل من 300 إصابة يومية بـ كورونا لأول مرة منذ أشهر

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة حيث رصدت أقل من 300 إصابة وذلك لأول مرة منذ بضعة أشهر من تفشي الوباء.

ووفقا لصحيفة "سبق"، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في المملكة 354208 حالة .

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 411 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 341515 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5710 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6983 والحالات الحرجة 808 حالة