رصد أول إصابة بجدري القردة في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مصادرنا بأنه تم رصد أول حالة إصابة بجدري القردة في الجيش الإسرائيلي وأشار إلى أن "عددا من الجنود يخضعون لفحوصات، لأنه يشتبه بأن الفيروس انتقل إليهم" من جهته، أصدر سلاح الطب تعليمات للطواقم الطبية حول أعراض جدري القردة وكيفية معالجة المصابين به، إذ إن هذا الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق سوائل الجسد والإفرازات والجروح.