نفت وزارة الصحة الفلسطينية، بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" من إسرائيل.وأوضحت الصحة الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الأربعاء، أن ما يتناقله الإعلام العبري حول استلام السلطة الفلسطينية لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي محض إشاعات ولا أساس لها.وأكدت أن الحكومة تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.