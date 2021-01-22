93 ألف جرعة لقاح كورونا في الإمارات خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 93.004 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 2.339.073 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 23.65 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام" ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.