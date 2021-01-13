أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 131086 إصابة والوفيات 1508 بنسبة 15ر1% والمتعافين 123415 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 55 والمنومين في العناية المركزة 21>