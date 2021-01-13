موريتانيا تسجل 96 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقارب 16 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بكورونا في عموم البلاد بلغ 15 ألفا و707 حالات، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 392 حالة وفاة.