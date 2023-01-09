إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من664 مليون حالة
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إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من664 مليون حالة

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العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من664 مليون حالة

كورونا
واشنطن - العرب اليوم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 664 مليونا و352 ألفا و638 إصابة.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و707 آلاف و311 وفاة.


وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.


ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 694 ألفا و779 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و721 وفاة.

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إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من664 مليون حالة إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من664 مليون حالة



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