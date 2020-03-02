رفعت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع، بحسب ما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية

أورسولا فان دير لايين.

وقالت أورسولا إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي.

بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره"، حسبما نقلت "فرانس برس".

جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم وصل إلى 89197، في حين بلغ تعداد الوفيات لـ3048، وتعافى من المرض 45150.