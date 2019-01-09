فوائد زيت شجرة الشاي لصحتك وجمالك

زيت شجرة الشاي هو مستخلص طبيعي يتمتع بخصائص مذهلة تجعل استعماله شائعًا للعديد من الأمراض المعدية نتيجة الفطريات والبكتيريا والفيروسات. كما أنه يساعد على مكافحة العديد من الأمراض المقاومة لبعض أنواع المضادات الحيوية. كما قد أظهرت الدراسات العلمية أن زيت شجرة الشاي يمكنه أيضا علاج مشكلات الجهاز التنفسي المختلفة كاحتقان الحلق، السعال، الربو والتهاب الشعب الهوائية.

إليك بعض من استخدامات زيت شجرة الشاي المتعددة

1- للعلاجات العطرية

يمكن إضافة قطرة أو قطرتين من زيت شجرة الشاي لقطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ واستنشاقها لعلاج نزلات البرد، السعال، حروق الشمس، ألام الاسنان، وكافة أشكال العدوى البكتيرية.

2- لعلاج حب الشباب

تجنبي استعمال العلاجات الكيماوية المكلفة وغير الطبيعية. فقط استخدمي قطنة مبللة مغموسة في زيت شجرة الشاي على الأماكن المصابة من بشرتك. لكن احرصي على عدم استعمال زيت شجرة الشاي مركزا، فقد يكون ذو تأثير شديد على البشرة الحساسة. فعند تخفيف الزيت بالقليل من الماء، ستختفي عيوب وبقع البشرة خلال يوم واحد فقط بطريقة طبيعية.

3- للتخلص من قشرة الرأس

زيت شجرة الشاي فعال جدا ضد قشرة الرأس. فكما أنه مذهل لعلاج حب الشباب، يمكن استخدامه أيضا للتخلص من الزيوت الزائدة في خلايا البشرة. أما بالنسبة لقشرة الرأس، فيمكن إضافة القليل من زيت شجرة الشاي (حوالي 3-4 قطرات لزجاجة الشامبو) للشامبو الخاص بك أثناء غسيل الشعر. لكن احذري من استعمال الزيت مباشرة على فروة الرأس.

4- لعدوى الأظافر

يمكن استعمال زيت شجرة الشاي للعناية بالأظافر وعلاج تهيجات الأظافر أيضًا. فقط قومي بوضع قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي على الظفر، فسيعمل ذلك كعامل مضاد للبكتيريا والجراثيم دون حدوث أي تهيجات للبشرة.

5- لعلاج التهابات الجيوب الأنفية

يعرف زيت شجرة الشاي بخواصه المضادة للجراثيم والبكتيريا، لذلك فهو ممتاز للتصدي لعدوى الجهاز التنفسي. قومي بغلي بعض الماء مع إضافة عدة قطرات من زيت شجرة الشاي للماء أثناء الغلي. وبعد رفع الماء من على النار، قومي بتغطية الرأس بفوطه واستنشقي البخار الناتج لمدة 10-15 دقيقة.

6- سبراي لتنظيف المنزل

يمكن استعمال زيت شجرة الشاي لتنظيف وتعقيم الأسطح. قومي بإضافة 4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي لكوبين من الماء واخلطيهم جيدا، ثم ضعيهم في زجاجة سبراي. واستخدمي ذلك الخليط لتنظيف الأسطح داخل المطبخ أو المنزل.

7- سبراي مطهر

قومي بإضافة 10 قطرات من الزيت مع 2 كوب من الماء في زجاجة سبراي، واستعمليها لتعقيم وتطهير الأماكن الصعبة مثل الأحواض والحمام. كما يمكن استعمال السبراي لتنظيف وتعقيم الأحذية الرياضية للتخلص من تراكم البكتيريا والفطريات.

8- للقضاء على رائحة الفم الكريهة

يتمتع زيت شجرة الشاي بقدرة هائلة على التخلص من رائحة الفم الكريهة، حيث يعمل على التخلص من البكتيريا والجراثيم. قومي بإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء الدافئ واستخدامه كغسول للفم 3 مرات يوميا.

9- منظف لغسيل الملابس

قومي بإضافة 2-4 قطرات من زيت شجرة الشاي لمنظف الملابس المعرضة لتراكم الفطريات كالملابس الصوفية، فيعمل زيت شجرة الشاي على التخلص من جميع الفطريات بشكل فعال.

10- معطر للهواء

يمكنك تحضير جل معطر للهواء من زيت شجرة الشاي. فكل ما ستحتاجينه هو 2 ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، 20 قطرة من زيت شجرة الشاي، ½ كوب من الماء الساخن، وعاء نظيف من اختيارك.

قومي بعد ذلك بتقليب مسحوق الجيلاتين مع الماء الساخن، ثم أضيفي 20 قطرة من زيت شجرة الشاي. ثم قومي بصب الخليط في الوعاء. بعد أن يبرد الخليط تماما، ضعيه في الثلاجة حتى يتجمد الجيلاتين.

عند شراء زيت شجرة الشاي، احرصي على شرائه داخل عبوات داكنة لضمان عدم انخفاض كفاءة الزيت نتيجة لتعرضه للضوء.

كما يحذر أيضا تناول الزيت عن طريق الفم.