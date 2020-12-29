إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 شهور

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ نحو 3 أشهر، رغم الإغلاق الذي تشهده البلاد منذ أيام وجاء هذا الرقم في الوقت الذي دخلت فيه إسرائيل في الإغلاق الثالث على مستوى البلاد، واستمرار عمليات تطعيم السكان باللقاح ضد كورونا وأبلغت وزارة الصحة عن 37510 إصابات نشطة حتى ليلة الاثنين، مع 592 حالة خطيرة و 134 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي وسجلت إسرائيل 407285 إصابة منذ بداية الوباء و3256 حالة وفاة، بينها 18 حالة وفاة يوم الأحد الماضي وفرضت إسرائيل منذ مساء الأحد الماضي، أغلاقا لمدة أسبوعين، هو الثالث، للحد من تزايد معدلات الإصابة، بالتوزاي مع استمرار حملة التطعيم بلقاح شركة "فايزر" التي انطلقت قبل ذلك بأسبوع وسبق أن فرضت إسرائيل الإغلاق الأول في أبريل، ثم عاودت الكرة مجددا في سبتمبر الماضي.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل