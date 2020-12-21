أستراليا تسجل إصابتين بسلالة فيروس كورونا الجديدة

أكدت أستراليا اليوم تسجيل إصابتين اثنتين بسلالة جديدة من فيروس كورونا، وذلك في أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوضحت مسؤولة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز "كيري تشانت عن رصد ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي من بينهم مصابان بالسلالة الجديدة وأفاد كبير مسؤولي القطاع الطبي بول كيلي أن جميع القادمين من بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يومًا في فندق ولا يشكلون خطرا لأن الحجر الصحي يعمل بنجاح" مما يذكر أن أستراليا سجلت نحو 28200 إصابة بفيروس كورونا " كوفيد19 " و908 وَفَيَات منذ بدء الجائحة.