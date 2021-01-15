اكتشاف علاج جديد لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

كشفت شركة للصناعات الدوائية بكوريا الجنوبية، أن علاجها المرشح لمكافحة كوفيد-19 يقللّ من مدة التعافي، وتخفيض فرص تطور المرض إلى مستوى خطير واستعرضت "سيلتريون" البيانات السريرية للمرحلة الثانية من علاجها "CT-P59"، وهو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لكوفيد-19، وأجرت الشركة تجاربها على 327 مريضا بفيروس كورونا المستجد لتقييم فعالية وسلامة العلاج، المعروف أيضا باسم "Regdanvimab"، وكان ما يقرب من 60 في المئة من المشاركين في الدراسة يعانون من أعراض حادة، من بينها الالتهاب الرئوي.