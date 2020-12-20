الكويت تسجل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الكويت 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 147979 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 921 حالة وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 60 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3132 حالة وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 285 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143926 حالة.