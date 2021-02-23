الصين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورنا أمس وأضافت اللجنة في بيان أن جميع حالات الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 89852 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.