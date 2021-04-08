إصابات كورونا اليومية في السعودية تتخطى الـ900

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي عتبة الـ900 حالة، وسط زيادة المخاوف من إعادة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في المملكة وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 902 إصابتين جديدتين بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 783 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 30 أغسطس عندما تم رصد 951 إصابة.