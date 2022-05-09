تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا
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تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا

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فيروس كورونا
بكين - العرب اليوم

شددت السلطات الصينية مجددا القيود المفروضة في شنغهاي، لمكافحة جائحة كوفيد-19، بينما كانت المدينة تستعد للتو للخروج من إغلاق صارم استمر شهرا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وأصدرت السلطات أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم ومنعوا من القيام بالأنشطة غير الضرورية كجزء من "فترة الهدوء" التي تستمر حتى الأربعاء على الأقل وقال أحد الإشعارات الصادرة في حي هوانغبو بالمدينة وتم نشره على الإنترنت: "شكرا لتفهمكم وتعاونكم.. معا وبتعاونكم، يمكننا رفع الإغلاق في وقت مبكر" ليس واضحا السبب الذي دفع السلطات إلى تجديد قيودها المشددة، مع استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في المدينة وسجلت شنغهاي الاثنين 3947 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وجميعها تقريبا بدون أعراض، إلى جانب 11 حالة وفاة.

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تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا تشديد إجراءات الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا



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