فوائد زيت الورد للوجه وعلاج حب الشباب

زيت الورد فضلا عن رائحته الحلوة والمنعشة يمكنك الإستفادة منه وخاصة عند تطبيقه على الوجه لإحتوائه على مجموعة معقدة من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة، ولديه خصائص المطريات التي تعمل على ترطيب البشرة الجافة، فإنه يوفر أيضا خصائص مطهرة ومعالجة لحب الشباب، وكذلك له خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في علاج احمرار والتهاب البشرة.

كما يساهم زيت الورد في السيطرة على الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وشفاء الجروح. في حين استنشاق بعض من قطرات هذا الزيت يخفض تركيز الكورتيزول وهو هرمون التوتر في الجسم.

فوائد زيت الورد لبشرة الوجه:

مطهر طبيعي

مضاد للالتهابات

يزيل الندوب

مكافحة الشيخوخة

مرطب

ملين طبيعي

مضاد للفيروسات

يمنع حب الشباب

يحسن فعالية مستحضرات التجميل الأخرى التي تستخدمها