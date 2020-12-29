باكستان تسجل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلنت باكستان اليوم تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا وأوضح مسؤولون بوزارة الصحة في إقليم السند الباكستاني، أنه تم إخضاع عدد من الأشخاص الوافدين من بريطانيا للفحص وتبين أن ستة منهم مصابون بفيروس كورونا، وثلاثة منهم مصابون بالسلالة الجديدة من الفيروس وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند ميران يوسف : إن العينات التي تم أخذها من ثلاثة عائدين من بريطانيا، تُظهر تطابق بنسبة 95% مع سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، مشيراً إلى انه يتم تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى الثلاثة لإخضاعهم للحجر الصحي للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في باكستان .