تسجيل 1776 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 475085 حالة، منها 39599 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1602 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 425494 حالة، فيما تم تسجيل 63 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9992 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في باكستان.