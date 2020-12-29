فلسطين تسجل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 19 حالة وفاة و1149 إصابة جديدة بكورونا و2155 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 14.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 84.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم ٣٠ مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي.