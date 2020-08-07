روسيا تعلن أنها ستسجل خلال أيام أول لقاح عالمي ضد كورونا حيث صرح نائب وزير الصحة الروسي، أوليغ غريدنيف، صباح اليوم بأن اللقاح ضد "كوفيد-19" الذي طوره مركز "غماليا" سيتم تسجيله في الأيام المقبلة.

جاء ذلك أثناء افتتاح المبنى الجراحي للمركز الوطني لمرض السرطان في مدينة أوفا، ردا على سؤال من وكالة "إنترفاكس" الروسية حول ما إذا كان اللقاح بالفعل سيجتاز مرحلة التسجيل بحلول 12 أغسطس الجاري.

وقال غريدنيف إن "العمل جار حاليا على إعداد كميات كبيرة من اللقاح"، وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر تعرضا للمرض من العاملين في المجال الطبي، وكبار السن أولا.

وتابع نائب وزير الصحة الروسي أن تأثير التطعيم سوف يصبح ملحوظا "عندما يتشكل ما يسمى بالمناعة السكانية، وعندما يكون انتقال الفيروس مستحيل عمليا"، كما أن سرعة ذلك ستعتمد على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ومدى انتشار التطعيم.

من جانبه علّق المركز الإعلامي لوزارة الصحة الروسية بأن "المستندات المطلوبة لتسجيل اللقاح الذي طوره مركز "غماليا" التابع للوزارة، بما في ذلك التجارب السريرية، قيد الفحص. وسيتم البت في مسألة تسجيل اللقاح بناء على نتائج الفحص".