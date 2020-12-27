وزير الصحة الفرنسي يدعو مواطني بلاده إلى عدم الاحتفال برأس السنة وقاية من الوباء

دعا وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الأحد، مواطني بلاده إلى التخلي عن الاحتفال برأس السنة الجديدة، تفاديا لتفشي أوسع لفيروس كورونا وقال، في حديثه إلى الصحيفة الفرنسية "لوجورنال دي ديمانش"، إن "أفضل طريقة للاحتفال بالدخول في العام الجديد هي عدم الاحتفال به". وعبّر عن تمنيه بأن تتوفر "فرصة إقامة احتفالات كبيرة (نهاية) عام 2021 عندما نتمكن من القول للفرنسيين بأنهم لم يعودوا مجبَرين على الارتداء الدائم للأقنعة، وحيث لن نكون مضطرين لإحصاء الموتى" وأضاف الوزير الفرنسي بأنه "لا يمكن، من أجل سهرة، أن نخاطر بشل كل البلاد مجددا على مدى أسابيع" جاءت تصريحات الوزير أوليفيه فيران هذه متزامنة مع انطلاق حملة التطعيم الشاملة ضد وباء كورونا في بلاده وفي دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من اليوم، بعد نحو أسبوع من اعتماد المفوضية الأوروبية في بروكسل لقاح "فايزر- بيونتيك" لمكافحة تفشي الوباء.

المصدر: صحيفة "Le Journal du Dimanche"