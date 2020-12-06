وفيات كورونا بإيران تتجاوز 50 ألفا والإصابات تتخطى مليونا

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوز 50 ألفا، السبت، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من مليون، رغم تباطؤ معدلات انتقال العدوى في البلد الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط وأعيد افتتاح بازار طهران الكبير ومراكز التسوق والعديد من المؤسسات الأخرى بعد إغلاق دام أسبوعين، وذلك في أعقاب تراجع الإصابات بنسبة 10 في المئة على مدى الأيام الماضية.

وذكر التلفزيون أن المسؤولين حذروا من أن الوضع لا يزال "هشا" في طهران والمدن الأخرى التي انتقلت من حالة التأهب القصوى الخاصة بفيروس كورونا والمميزة باللون الأحمر إلى المستوى البرتقالي الأقل خطورة وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا قفز إلى 50016 بعد تسجيل 321 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، إن البلاد سجلت 12181 إصابة بالفيروس منذ الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي إلى مليون و28.986.