المكسيك تسجل 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و654 وفاة

سجلت وزارة الصحة المكسيكية أمس 6470 إصابة جديدة بفيروس كورونا و654 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و151 ألفا و28 حالة والوفيات إلى 193142.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.