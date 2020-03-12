وزارة الصحة السعودية تناشد العائدين من الخارج إخضاع أنفسهم للحجر المنزلي

ناشدت وزارة الصحة السعودية العائدين من الخارج إخضاع أنفسهم للحجر المنزلي، وأكدت الوزارة أنه تم فحص أكثر من 4 آلاف شخص في المملكة حتى الأن، وأنها تتخذ إجراءات احترازية مكثفة في كل المعابر.