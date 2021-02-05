الإمارات تتخطى حاجز 4 ملايين جرعة لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 158.786 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها 4.008.160 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 40.53 جرعة لكل 100 شخص يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.