آيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف من جلطات دموية
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آيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف من جلطات دموية

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العرب اليوم - آيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف من جلطات دموية

لقاح «أسترازينيكا»
لندن _ العرب اليوم

أوصت السلطات الصحية في آيرلندا اليوم (الأحد)، بتعليق «احترازياً» استخدام لقاح «أسترازينيكا» ضد «كوفيد - 19» بعد تسجيل إصابات بجلطات دموية في النرويج، من دون التأكد في هذه المرحلة من وجود رابط مع عملية التلقيح. وأوصت اللجنة المكلفة برنامج التلقيح في آيرلندا باتخاذ هذا الإجراء الذي بات يُطبق في دول عدة «وقائيا» اعتباراً من صباح الأحد.

وذكر نائب كبير المسؤولين الطبيين في آيرلندا، رونان جلين أنه يتعين وقف استخدام لقاح ««أسترازينيكا»» بشكل مؤقت. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» اليوم (الأحد)، أنه تم رصد تخثر دم خطير، بعد التطعيم باللقاح في النرويج.

وتضغط السلطات الآيرلندية على شركة الأدوية للإسراع من إمداداتها للجمهورية. وقال جلين: «تم تقديم هذه التوصية في أعقاب تقرير من هيئة الأدوية النرويجية، عن تسجيل أربع حالات جديدة لتخثر خطير في الدم لدى بالغين بعد التطعيم بلقاح (أسترازينيكا)». وأضاف: «لم يتم التوصل لإثبات وجود أي صلة بين لقاح (أسترازينيكا) المضاد لفيروس (كورونا) وتلك الحالات».

وتابع: «غير أنه بناءً على المبدأ الوقائي، وانتظار الحصول على مزيد من المعلومات، أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للمناعة، بتأجيل مؤقت لبرنامج التطعيم بلقاح (أسترازينيكا) في آيرلندا».

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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آيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف من جلطات دموية آيرلندا توصي بتعليق استخدام لقاح «أسترازينيكا» بسبب مخاوف من جلطات دموية



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