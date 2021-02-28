العراق يسجل 3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 695489 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13406, فيما تم تسجيل 2933 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 635931 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 46152 حالة , منهم 397 يرقدون في غرف العناية المركزة.