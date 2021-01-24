الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا
آخر تحديث GMT13:37:46
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا

وزارة الصحة المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا الصحة المصرية تعلن بداية من الغد ستتلقى كل المستشفيات الحكومية لقاح كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 13:21 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وزيرة الصحة المصرية تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أسابيع
العرب اليوم - وزيرة الصحة المصرية تعلن بدء تصنيع لقاح كورونا في مصر خلال أسابيع

GMT 13:16 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

الصحة المصرية تعلن الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا
العرب اليوم - الصحة المصرية تعلن الدولة المصرية وفرت مراكز تطعيم فى 27 محافظة لتناول لقاحات كورونا

GMT 13:11 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

رصد مؤشر إيجابي في فرنسا بخصوص وباء كورونا
العرب اليوم - رصد مؤشر إيجابي في فرنسا بخصوص وباء كورونا

GMT 12:58 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

السعودية تسجل أقل وفيات يومية منذ نحو 10 أشهر
العرب اليوم - السعودية تسجل أقل وفيات يومية منذ نحو 10 أشهر

GMT 12:55 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

الإمارات تقدم 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا
العرب اليوم - الإمارات تقدم 2.4 مليون جرعة من لقاح كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:31 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة
العرب اليوم - لتكن كنزتكِ هذا الشتاء بعيدة عن المألوف للوك على اخر موضة

GMT 01:28 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية
العرب اليوم - قلعة أسكتلندية متاحة لتبادل السكن لقضاء عطلة ملكية

GMT 01:52 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021
العرب اليوم - أفضل ديكور غرف نوم أطفال لعام 2021

GMT 01:41 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي
العرب اليوم - مستشار الأمن القومي العراقي يُدافع عن قرارات الكاظمي

GMT 03:13 2021 الأحد ,24 كانون الثاني / يناير

وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج الحوارية الشهير الأميركي لاري كينغ

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:31 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي
العرب اليوم - "الأرض الخارقة" اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي

GMT 18:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية
العرب اليوم - الجابر يؤكد أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف الموارد الهيدروكربونية

GMT 02:54 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة
العرب اليوم - صندوق النقد الدولي يفكر بخطوة إنقاذية نادرة

GMT 19:47 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو
العرب اليوم - الباسكي يتعادل في الوقت القاتل ضد أتلتيك بيلباو

GMT 19:43 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"
العرب اليوم - إنتر ميلان يحسم ديربي إيطاليا بثنائية في يوفنتوس في "الكالتشيو"

GMT 03:16 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"
العرب اليوم - "جدة البلد"متعة التجوّل عبر التاريخ في "شتاء السعودية"

GMT 02:53 2021 الخميس ,14 كانون الثاني / يناير

أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021
العرب اليوم - أفضل وجهات سياحية في فالنسيا اللؤلؤة الأسبانية شتاء 2021

GMT 03:28 2021 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة
العرب اليوم - نصائح للحفاظ على السيارات عند توقفها لفترات طويلة

GMT 03:39 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021
العرب اليوم - 5 نصائح لمحبي السفر والرحلات في 2021

GMT 05:22 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

"كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"
العرب اليوم - "كورونا" يجبر دوري أبطال آسيا على "نظام التجمع"

GMT 03:48 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة
العرب اليوم - جينيسيس تحصد جوائز "غود ديزاين" لعام 2020 للمرة السادسة

GMT 21:41 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العرب اليوم - قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل

GMT 21:32 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني
العرب اليوم - تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن الوضع المهني

GMT 14:21 2015 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"
العرب اليوم - أسعار سيارة "بيك أب" من شركة "نيسان"

GMT 05:08 2013 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك
العرب اليوم - 10 نصائح للحصول على الابهار باستخدام اللون الأبيض في ديكور منزلك
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab