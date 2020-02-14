أبدت الولايات المتحدة استعدادها لمساعدة كوريا الشمالية في مواجهة فيروس "كورونا" الجديد، رغم الخلافات السياسية القائمة بين الدولتين، وأعربت الخارجية الأمريكية في بيان صدر أمس الخميس عن المتحدثة الرسمية باسمها، مورغان أورتاغوس، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء ضعف الشعب الكوري الشمالي أمام تفشي الفيروس الفتاك، مضيفة أن واشنطن "تدعم بقوة" وتشجع المنظمات الإغاثية والصحية الأمريكية والدولية على العمل من أجل التصدي لتفشي الفيروس في هذه البلاد.

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية مستعدة للمساعدة بشكل عاجل في الموافقة على تقديم دعم إلى كوريا الشمالية من قبل هذه المنظمات، وكانت حكومة بيونغ يانغ قد اتخذت سلسلة إجراءات احترازية بغية منع انتشار الفيروس الذي أودى بأرواح 1.4 ألف شخص تقريبا في الصين المجاورة.



ولم تعلن وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد عن تسجيل إصابات بالفيروس الفتاك في أراضي البلاد، لكن عددا من المواطنين وضعوا قيد الحجز الصحي بسبب أعراض قد تنجم عن إصابتهم بـ"كورونا"، وحذر الخبراء من أن الفيروس الجديد يشكل خطرا بالغا لكوريا الشمالية، خاصة وأن هذه البلاد التي تخضع لعقوبات دولية صارمة تعاني من النقص المستمر في الأدوية وتردي نظام الرعاية الصحية.