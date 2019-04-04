لا تستغنى السيدات عن استخدام مكعبات مرقة الدجاج الفورية في مختلف الأطعمة بهدف إضفاء نكهة على الطعام، وهي على عدم دراية بأضرار ذلك على الصحة.

وحول هذا الأمر، يقول الدكتور محمد سيد مسعود، الرئيس السابق لمركز معلومات الأمن الغذائي، إن مرقة الدجاج الفورية، هي سم قاتل، محذرا من استخدامها بشكل مفرط، وفقا لـ"سبوتنك"، نقلا عن موقع "الكونسلتو".

وكشف "مسعود" أن مرقة الدجاج مصنوعة من مادة "مونو صوديوم جلتومات"، وأجزاء من الدجاج، كالجلد والعظام، وكمية كبيرة من الأملاح والبهارات، ومواد حافظة.

وأشار "مسعود" إلى أن كثرة استخدام مكعبات مرقة الدجاج، تسبب العديد من الأمراض مثل السرطان، وتراكم السموم بالجسم، والصداع.

ولتجنب هذه الأضرار، نصح أستاذ التغذية بالاستغناء عن مرقة الدجاج الفورية في طهي الطعام، واستبدالها بإضافة البهارات الطبيعية.