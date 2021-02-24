أفادت وسائل إعلام بأن السلطات المصرية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، وكذلك اللقاح الذي طورته شركة "أسترا زينيكا" البريطانية-السويدية.