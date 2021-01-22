فلسطين تسجل 494 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 12 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و792 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 77 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.