إجمالي الإصابات كورونا يتجاوز 675.7 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 675.7 مليون حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0921 صباحا بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 675 مليونا و726 ألفا و981.

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و875 ألفا و555.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.