طورت شركة أدوية بريطانية علاجا، منافسا للفياغرا، من المؤكد أن يثير عاصفة من ردود الأفعال نظرا لأنه يتمتع بميزة سحرية غير مسبوقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية. ووفقا للمعلومات، فإن مفعول العلاج البريطاني المنافس للفياغرا يبدأ بعد زمن قياسي من استخدامه.

والمعروف أن حبة الفياغرا الزرقاء، ذات المفعول الأقوى، يبدأ مفعولها بعد نصف ساعة على الأقل من تناولها، كما لا يمكن تناولها مع أدوية أخرى مثل أدوية التنفس. لكن الدواء الجديد يبدأ مفعوله بالظهور بعد 5 دقائق فحسب من استخدامه، كما أنه يزول بعد نصف ساعة فقط.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن شركة "فيوتشرا" البريطانية لصناعة الأدوية توصلت إلى منتج بهذا التأثير يأتي على شكل مرهم أو كريم أطلقت عليه اسم "إروكسون" يبدأ مفعوله بشكل أسرع من الفياغرا الأصلية، وله تأثيرات جانبية أقل.

ويعمل المرهم أو الكريم على توسيع الشرايين، مثلما هو الحال مع الفياغرا والأدوية المماثلة الأخرى، وذلك في المناطق التي يتم وضعه عليها فقط، وبالتالي فإنه لا يمتص في المعدة كما هو الحال مع الأدوية العادية، ولا يمر في الكبد، وهذا يعني أن مفعوله يبدأ بسرعة أكبر. وفي دراسة على مرهم "إروكسون" شملت 230 رجلا، قال عدد كبير منهم إن مفعوله كان كبيرا وسريعا.

وقال 44 في المئة من أفراد العينة إن مفعول الدواء بدأ بعد 5 دقائق، وزاد المفعول عند 70 في المئة منهم بعد 10 دقائق. وكشفت الدراسات أن مفعول مرهم إروكسون يستمر لمدة نصف ساعة، بينما يستمر مفعول الحبة الزرقاء ساعات.

وبدأت الشركة المنتجة للدواء باختبارات عامة شملت 1000 رجل أوروبي، ومن المتوقع صدور نتائج هذه الدراسة مع نهاية العام الجاري، على أن تجري دراسة أخرى تشمل الولايات المتحدة في العام 2020.

وتأمل الشركة بطرح المنتج في الأسواق في أوروبا بحلول عام 2021، أما سعره فيقدر بحوالي 5 جنيهات إسترلينية فقط.