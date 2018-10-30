يعد ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها بسهولة، إذا تم الكشف عنه مبكرا وعلاجه بالأدوية اللازمة، إلا أن هذا المرض الذي قد يبدو بسيطا لكثيرين، قادر على الفتك بالمصابين به إذا وصل إلى المرحلة "الخبيثة"، التي يمكن كشفها مبكرا من خلال مجموعة من الأعراض.

وضغط الدم عبارة عن قوة دفع الدم على جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خلالها لإمداد أنسجة الجسم وأعضائه بالغذاء والأكسجين والماء والإنزيمات، فيما يعرف بالدورة الدموية.

ويتراوح ضغط الدم الطبيعي من 60/90 إلى 80/120، فيما يصل ضغط الدم المرتفع إلى 90/140 أو أكثر.

أما الحالة المخيفة، التي تعرف بـ "فرط ضغط الدم الخبيث"، فيصل ضغط الدم فيها إلى 180/120.

ويحدث "فرط ضغط الدم الخبيث"، عندما يرتفع ضغط الدم بشكل كبير ومفاجئ، ويُعتبر من الحالات الطبية الطارئة، إذ قد يؤدي إلى تجمع سوائل في الرئتين، وحدوث تورم أو نزيف في الدماغ، والإصابة بجلطة.

ويمكن الكشف مبكرا عن هذه الحالة من خلال مجموعة من الأعراض، منها الصداع الشديد، وحدوث مشكلات في الرؤية، وأوجاع في الصدر، ونزيف في الأنف.

وينصح الأطباء بالكشف عن ضغط الدم بصورة منتظمة، وزيارة الطبيب وتناول الأدوية المناسبة، في حال كان ضغط الدم مرتفعا.